"Quel neo potrebbe essere un tumore": tifosa NHL salva la vita all'allenatore

Una storia a lieto fine, con un messaggio sul cellulare che ha salvato una vita, quella dell'assistente dei Vancouver Canucks, squadra di NHL. Il 23 ottobre scorso Nadia Popovici, studentessa di medicina, era in tribuna per assistere alla sfida tra la squadra canadese e i 'suoi' Seattle Kraken quando ha notato un neo sospetto sul collo di Brian Hamilton. A quel punto la 22enne ha fatto di tutto per comunicare con Hamilton, prima battendo i pugni sul vetro di separazione e poi mostrandogli il messaggio che lo avvertiva: "Quel neo può essere un tumore".