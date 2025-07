Ciclismo: Giro Valle D'Aosta cambia svolgimento tappa dopo morte Privitera

La prossima tappa del Giro della Valle d'Aosta si svolgerà con modalità particolari in segno di lutto per la morte di Samuele Privitera. "La presentazione delle squadre non sarà effettuata. Sarà previsto unicamente il foglio firma nella zona di ritrovo dalle ore 11.15 alle ore 12.15 - si legge nella nota - Al termine del foglio firma verrà osservato un momento di raccoglimento in memoria di Samuele. Come concordato con la squadra, i corridori e lo staff della Hagens Berman Jayco saranno presenti in prima fila La corsa si muoverà quindi dal tratto di trasferimento e i primi 40 km saranno neutralizzati. Al termine del tratto neutralizzato, i corridori si arresteranno dietro all'auto della direzione di corsa e metteranno piede a terra. La corsa prenderà il via regolarmente dopo il segnale della direzione di corsa. Dopo la tappa, la cerimonia consisterà nella sola vestizione delle maglie di leader delle classifiche, senza musica, fiori ecc.".