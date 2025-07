Atp Finals, Gaudenzi: "Ora in Italia tennis è lo sport numero uno"

"Penso non ci sia momento migliore per l'Italia per avere un evento del genere. Non solo grazie a Jannik ma anche agli altri giocatori, ma soprattutto grazie all'entusiasmo degli italiani e degli appassionati che si stanno attaccando al tennis. Mi viene quasi da dire che in Italia in questo momento sia lo sport numero uno". Lo ha detto il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi in un videomessaggio trasmesso durante la conferenza stampa di presentazione del masterplan delle Atp Finals 2025 di Torino. "Siamo ansiosi di vedere Alcaraz e Sinner, la rivalità più calda del momento, insieme agli altri campioni - ha aggiunto - Sarà un evento magnifico, come ogni anno stiamo migliorando l'esperienza, sia per gli appassionati in loco che per l'audience".