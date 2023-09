Pontedera, omaggio a Mazzinghi: una piazza, uno spettacolo teatrale e un premio a Lippi

© ufficio stampa

Piazza Alessandro Mazzinghi: così Pontedera rende omaggio al 'suo' eroe del ring, per due volte campione del mondo dei pesi medi jr, scomparso nel 2020 all'età di 82 anni. Verrà inaugurata venerdì 6 ottobre alle ore 12 nello slargo lungo via Rossini dove un tempo c'era il cinema in cui Sandro da bambino vide 'Lassù qualcuno mi ama', la storia di Rocky Graziano che lo fece innamorare della boxe, diventandone una leggenda. Alle 21 poi, al Teatro Era-Sala Cieslak, i campioni del mondo Patrizio Oliva e Francesco Damiani, gli attori Mauro Parrinello, Chiara Argelli e Giuseppe Ippoliti, la cantante Laura Repetto, il giornalista Ugo Russo narreranno la storia del campione toscano nello spettacolo "Il ciclone di Pontedera", scritto e condotto da Dario Torromeo.