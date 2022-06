Poke House: Leonardo Fioravanti svela la sua Summer Bowl

sport e benessere

Il campione italiano di surf e la sua alimentazione sana

Per essere un campione serve una alimentazione sana ed equilibrata. Lo sa bene il surfista Leonardo Fioravanti che su uno stile di vita in perenne contatto con la natura e improntato al benessere ha costruito la sua carriera. Il classe 1997, primo atleta italiano a qualificarsi alla World Surf League, è diventato ambassador di Poke House e ha creato la Summer Seasonal Bowl. © ufficio-stampa

La nuova bowl è un vero e proprio boost di energia per vivere le giornate estive al massimo con la giusta carica, grazie ad una bowl pensata per gli sportivi ma non solo. Equilibrio come parola d’ordine: la base di riso basmati accompagna il pollo teriyaki - tra gli ingredienti preferiti dagli sportivi grazie al suo eccellente valore proteico e l’apporto di vitamine e sali minerali - e verdure dal sapore estivo come pomodorini ed edamame il tutto condito con Avo mayo, un topping gustoso a base lime e basilico.

Summer Bowl by Leonardo Fioravanti è entrata ufficialmente nel menu il 21 giugno e resterà disponibile fino al 30 settembre sia in House che via delivery.

“La Seasonal Summer Bowl 2022 è frutto di un percorso a quattro mani con Leonardo, interprete ideale del concept Poke House che ha dimostrato come dedizione e resilienza, insieme ad uno stile di vita sano, siano le fondamenta per raggiungere risultati strabilianti anche in uno sport che ha radici tutt’altro che italiane”, commenta Vittoria Zanetti, Co-Founder & Executive Director di Poke House.

“Così come Leonardo ha coltivato controcorrente la sua passione per il Surf in Italia arrivando a posizionarsi sul podio dei più prestigiosi premi mondiali, così Poke House ha scommesso quattro anni fa su un piatto californiano, ben poco conosciuto in un Paese come l’Italia dalla forte tradizione gastronomica, arrivando in poco tempo a sovvertire il mercato e ad affermarsi come leader globale del poke". spiega Vittoria.