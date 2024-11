Più show che sport: Mike Tyson perde ai punti con Jake Paul, ma che tristezza...

A fare il tifo per Paul anche la bellissima fidanzata: la pattinatrice velocista olandese Jutta Leerdam. Jake Paul è nato il 17 gennaio 1997 a Cleveland, ed è cresciuto a Westlake, Ohio. Ha iniziato la sua carriera a settembre 2013 pubblicando video su Vine con oltre 5 milioni di follower e 2 miliardi di visualizzazioni sull'app. Come attore, ha interpretato Dirk Mann nella serie Bizaardvark su Disney Channel. Spesso al centro di controversie per comportamenti alquanto discutibili, è stato anche accusato due volte di violenza sessuale. Il suo primo match nel 2018 e un record di 9 vittorie e un solo ko, mai finito al tappeto (e per l'occasione ha messo su 14 chili). Il costo dei biglietti andava dai 37 ai 50mila dollari per le prime file, con suites a bordo ring per godersi l`evento a pochi metri di distanza dai protagonisti pagate anche 2 milioni di dollari. Ai due pugili, invece, una borsa da 40 mln per Paul e da 20 per Tyson.