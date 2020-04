Pellegrini, 59 cimeli all'asta per l'ospedale di Bergamo

L'appuntamento è fissato per martedì 14 aprile dalle 15.30 alle 17.30. Federica Pellegrini ha organizzato un'asta benefica online di 59 articoli tra cimeli sportivi, abiti esclusivi e pannelli fotografici autografati, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la città italiana più colpita dall'emergenza coronavirus. "Un invito a fin di bene", lo slogan lanciato dalla campionessa di nuoto per questa iniziativa.