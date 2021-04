Pechino 2022, la Cina: "Comunità internazionale non consentirà il boicottaggio"

"La politicizzazione dello sport danneggerà lo spirito della Carta olimpica e gli interessi degli atleti di tutti i Paesi. La comunità internazionale, incluso il Comitato olimpico Usa, non lo accetterà". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, dopo che l'amministrazione Biden ha fatto sapere che è in contatto con gli alleati per un approccio congiunto (un boicottaggio coordinato di Pechino 2022) con cui rispondere agli abusi dei diritti umani in Cina, in particolare nello Xinjang.