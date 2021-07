Paura per Antonio Rossi, l'ex campione olimpico ricoverato per un infarto

CANOA

Stava partecipando a una gara podistica a Conegliano, operato a Como dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni

Momenti di grande apprensione, ma paura passata per Antonio Rossi. L'ex canoista azzurro, vincitore di 5 medaglie olimpiche tra il 1992 e il 2004, è stato colto da un infarto durante una corsa podistica a Conegliano, domenica scorsa. Dopo i primi soccorsi è stato trasferito all'ospedale Sant'Anna di Como, dove opera il suo cardiologo di fiducia. Ora è fuori pericolo e nei prossimi giorni dovrebbe già essere dimesso. "Fatto il tagliando dei 50 anni, ora sono come nuovo", ha scherzato. Getty Images

Rossi, attualmente sottosegretario ai Grandi eventi sportivi della Regione Lombardia con delega alle Olimpiadi invernali del 2026, stava partecipando a una mezza maratona in Veneto, quando è stato colto da un malore improvviso. L'ex portabandiera azzurro (a Pechino 2008) ha comunque voluto rassicurare tutti: "Sono stati tutti bravissimi, giovedì dovrei tornare a casa - le sue parole riportate dal Corriere della Sera -. Grazie a chi si è preoccupato per me e alle tante persone che mi hanno inondato di messaggi di affetto".