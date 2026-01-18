Short Track, meravigliosa Arianna Fontana: oro nei 1500 agli Europei. Terza Sighel

Fontana di anni ne ha invece 35 e si regala l'ennesima gioia di una carriera da 11 medaglie olimpiche. Un rapporto con i podi iniziato a Torino 2006 e che la pattinatrice di Sondrio vorrebbe far proseguire anche nei prossimi Giochi invernali, ancora in Italia, a Milano-Cortina, dove sarà anche fra i portabandiera insieme a Federica Brignone, Federico Pellegrino e Amos Mosaner.