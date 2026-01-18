Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
PATTINAGGIO SHORT TRACK

Short Track, meravigliosa Arianna Fontana: oro nei 1500 agli Europei. Terza Sighel

Diciassettesimo oro continentale per la 35enne portabandiera di Milano-Cortina, doppietta azzurra sul podio a Tilburg 

di Paolo Borella
18 Gen 2026 - 15:37

L'Italia delle "Arianne" domina nei 1500 metri di pattinaggio Short Track agli Europei di Tilburg, in Olanda: medaglia d'oro per un'eccezionale Arianna Fontana, bronzo per Arianna Sighel. Nel mezzo, argento per l'olandese padrona di casa, la 20enne Zoe Deltrap. 

Fontana di anni ne ha invece 35 e si regala l'ennesima gioia di una carriera da 11 medaglie olimpiche. Un rapporto con i podi iniziato a Torino 2006 e che la pattinatrice di Sondrio vorrebbe far proseguire anche nei prossimi Giochi invernali, ancora in Italia, a Milano-Cortina, dove sarà anche fra i portabandiera insieme a Federica Brignone, Federico Pellegrino e Amos Mosaner. 

In campo continentale, per lei è invece il 25esimo oro europeo complessivo e il primo nella specialità dal 2017. Nei precedenti Europei, a Dresda, nel 2025, aveva chiuso quinta. Stavolta invece Fontana ha anticipato tutte, dimostrando come l'infortunio con stiramento del flessore dell'anca sia ormai alle spalle. 

Dietro di lei, anche la compagna azzurra Arianna Sighel, 29 anni, che ha chiuso terza dopo essere scivolata mentre era al secondo posto, lasciando spazio al recupero della Deltrap. 

Una doppietta che evidenzia una super giornata per gli atleti italiani, iniziata con l'argento nella staffetta femminile (Martina Valcepina, Chiara Betti, Elisa Confortola e la stessa Arianna Fontana) e con i bronzi di Elisa Confortola (1000 metri femminili) e Thomas Nadalini (1500 metri maschili). 

short track
arianna fontana
olimpiadi milano-cortina 2026

I più visti di Altri Sport

DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Campaccio Cross Country: Battocletti difende il titolo, ecco le sue sfidanti

DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:23
Juve, no del Crystal Palace per il prestito di Mateta
17:13
Fiorentina, Schalke e Paris in pressing su Dzeko
17:10
Italiano ancora ko in casa, la viola continua la marcia salvezza
16:44
Scontri in autostrada fra tifosi della Fiorentina e della Roma GUARDA IL VIDEO
16:39
Le più belle immagini del match del Dall'Ara