Short Track, meravigliosa Arianna Fontana: oro nei 1500 agli Europei. Terza Sighel

Diciassettesimo oro continentale per la 35enne portabandiera di Milano-Cortina, doppietta azzurra sul podio a Tilburgdi Paolo Borella
L'Italia delle "Arianne" domina nei 1500 metri di pattinaggio Short Track agli Europei di Tilburg, in Olanda: medaglia d'oro per un'eccezionale Arianna Fontana, bronzo per Arianna Sighel. Nel mezzo, argento per l'olandese padrona di casa, la 20enne Zoe Deltrap.
Fontana di anni ne ha invece 35 e si regala l'ennesima gioia di una carriera da 11 medaglie olimpiche. Un rapporto con i podi iniziato a Torino 2006 e che la pattinatrice di Sondrio vorrebbe far proseguire anche nei prossimi Giochi invernali, ancora in Italia, a Milano-Cortina, dove sarà anche fra i portabandiera insieme a Federica Brignone, Federico Pellegrino e Amos Mosaner.
In campo continentale, per lei è invece il 25esimo oro europeo complessivo e il primo nella specialità dal 2017. Nei precedenti Europei, a Dresda, nel 2025, aveva chiuso quinta. Stavolta invece Fontana ha anticipato tutte, dimostrando come l'infortunio con stiramento del flessore dell'anca sia ormai alle spalle.
Dietro di lei, anche la compagna azzurra Arianna Sighel, 29 anni, che ha chiuso terza dopo essere scivolata mentre era al secondo posto, lasciando spazio al recupero della Deltrap.
Una doppietta che evidenzia una super giornata per gli atleti italiani, iniziata con l'argento nella staffetta femminile (Martina Valcepina, Chiara Betti, Elisa Confortola e la stessa Arianna Fontana) e con i bronzi di Elisa Confortola (1000 metri femminili) e Thomas Nadalini (1500 metri maschili).