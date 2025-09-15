Matilda Ferrari, giovane promessa del pattinaggio, investita e uccisa sulle strisce pedonali

L'incidente è avvenuto questa mattina a Giustino, in Val Rendena. La vittima aveva 15 anni
© X
Tragedia in val Rendena, in Trentino, dove Matilda Ferrari, studentessa di 15 anni e promettente pattinatrice su ghiaccio, è stata travolta da un camion mentre stava aspettando l'autobus lungo la strada statale 239. Il terribile incidente si è verificato intorno alle ore 7:15 in località Giustino. Nonostante il tempestivo intervento di due ambulanze e dell'elisoccorso la giovane è deceduta sul posto. I Carabinieri sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente: secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava attraversando sulle strisce pedonali con altre due amiche, rimaste illese. Proprio in quel momento è arrivata una betoniera che ha attraversato il semaforo con il verde. L'autista, trasferito sotto choc al pronto soccorso, non è riuscito a frenare in tempo.
Matilda Ferrari era molto conosciuta in val Rendena: era una talentuosa pattinatrice su ghiaccio, atleta della Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico. Proprio ad agosto aveva partecipato alle finali di Bressanone della Coppa Italia Gold, conquistando la medaglia di bronzo. "Abbiamo perso una stella, voglio ricordare così la nostra ragazza", ha detto Manuel Cosi, sindaco di Giustino, tra i primi stamattina poco dopo le 7 ad arrivare sul luogo dell'incidente. "Una tragedia immane - ha aggiunto il primo cittadino -. Ora tutta la comunità si stringe attorno ai genitori, a loro va tutta la nostra partecipazione al dolore".
Commenti (0)