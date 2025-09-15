Matilda Ferrari, giovane promessa del pattinaggio, investita e uccisa sulle strisce pedonali

Tragedia in val Rendena, in Trentino, dove Matilda Ferrari, studentessa di 15 anni e promettente pattinatrice su ghiaccio, è stata travolta da un camion mentre stava aspettando l'autobus lungo la strada statale 239. Il terribile incidente si è verificato intorno alle ore 7:15 in località Giustino. Nonostante il tempestivo intervento di due ambulanze e dell'elisoccorso la giovane è deceduta sul posto. I Carabinieri sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente: secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava attraversando sulle strisce pedonali con altre due amiche, rimaste illese. Proprio in quel momento è arrivata una betoniera che ha attraversato il semaforo con il verde. L'autista, trasferito sotto choc al pronto soccorso, non è riuscito a frenare in tempo.