Patagonia, Della Bordella "scalda gli appigli" sul Cerro Piergiorgio

Stravolgiamo così i nostri piani e ci lasciamo guidare dall'istinto: fessure perfette e roccia lavorata a "knobs" ci indicano la via verso l'alto per circa duecento metri, fino a quando... per pochi metri la fessura si chiude e diventa sottilissima, esigendo da noi il prezzo della nostra... improvvisazione. Ci manca infatti il materiale adatto (martello e chiodi) per superare questo breve tratto. Torniamo alla base sconfitti, ma soddisfatti di averci provato e soprattutto felici per aver condiviso ancora una volta giornate intense in un luogo per entrambi praticamente sconosciuto. Per "Giga" è la conclusione di questa sua "toccata e fuga" in Patagonia, per me invece è arrivato il momento di recuperare le energie e attendere con ansia l'arrivo dei ragazzi del Cai Eagle Team! (Matteo Della Bordella)