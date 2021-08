Paralimpiadi: arriva il quarto oro per l’Italia, lo vince Raimondi nei 100 rana

PARALIMPIADI

Pioggia di medaglie del nuoto azzurro a Tokyo, il totale sale a dieci

Dopo le cinque medaglie di ieri (due ori, un argento e due bronzi) la squadra del nuoto azzurro è tornata in vasca tra le corsie dell'Aquatic Centre di Tokyo per la seconda giornata di batterie acquatiche dei Giochi paralimpici. Nemmeno il tempo di godersi lo splendido oro nei 200 stile libero S5 e Francesco Bocciardo si è ripetuto vincendo la medaglia d'oro nei 100 stile libero di nuoto, categoria S5. Quella del 27enne di Genova è la sesta medaglia italiana, la terza d'oro, ma non certo l'ultima...

BOGGIONI DI BRONZO NEI 100 SL

Monica Boggioni ha vinto il bronzo nei 100 stile libero di nuoto categoria S4 alle Paralimpiadi di Tokyo. È la settima medaglia dell'Italia in questi Giochi. La 23enne di Pavia ieri aveva vinto il bronzo nei 200 stile libero S5.

BEGGIATO ARGENTO NEI 100 SL

Luigi Beggiato ha vinto l'argento nei 100 in stile libero di nuoto categoria S4 alle Paralimpiadi di Tokyo. Quella del 23enne è l'ottava medaglia degli azzurri in questi Giochi, la terza di questa seconda giornata di Giochi.

RAIMONDI ORO NEI 100 RANA

Stefano Raimondi ha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 100 metri rana di nuoto categoria Sb9 alle Paralimpiadi di Tokyo. Quello del 23enne di Verona è il quarto oro dell'Italia a questi Giochi, oltre che la nona medaglia azzurra in totale (quattro ori, due argenti e tre bronzi).

GILLI ARGENTO NEI 100 DORSO

Carlotta Gilli ha conquistato l'argento nella finale dei 100 dorso di nuoto categoria S13 alle Paralimpiadi di Tokyo. Al momento è la decima medaglia dell'Italia nelle prime due giornate dei Giochi. La 20enne di Moncalieri (Torino) ieri aveva già vinto l'oro nei 100 farfalla (S13).

ATLETICA, DOMANI LE PRIME GARE

L'esordio della Nazionale azzurra di Para atletica a Tokyo è in programma domani, venerdì 27 agosto, nel corso della prima giornata di gare allo Stadio Olimpico. A scendere in pista per prima ci penserà Oxana Corso, una delle atlete paralimpiche italiane più esperte del circuito mondiale. Dopo il debutto a Londra 2012 a soli 17 anni, in carriera la velocista romana ha collezionato medaglie ed esperienze, arrivando in Giappone per la sua terza partecipazione ai Giochi con un palmares da incorniciare: 14 podi internazionali e ancora tanta voglia di correre. L'argento iridato in carica affronterà una delle due semifinali dei 100 T35 alle 3:07 di mattina, con l'eventuale finale prevista alle 6:27.

