Paralimpiadi, pioggia di medaglie per l'Italia: due ori nel nuoto con Bocciardo e Gilli

PARALIMPIADI

Arrivano le prima medaglie azzurre a Tokyo

E' iniziato bene l'avventura dell'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, che hanno preso il via ieri con la cerimonia di apertura e si chiuderanno il 5 settembre. Dopo la prima medaglia di bronzo conquistata da Francesco Bettella nei 100 dorso di nuoto categoria S1, sono arrivate quelle d'oro e d'argento nei 100 farfalla con Carlotta Gilli (categoria S13) e Alessia Berra (categoria S12). A seguire un secondo oro con Francesco Bocciardo nei 200 stile libero di nuoto (categoria S5). Bronzo anche per Monica Boggioni nei 200 stile libero.

BOGGIONI DI BRONZO NEI 200 STILE LIBERO

Monica Boggioni ha ottenuto la medaglia di bronzo nella finale dei 200 metri di nuoto in stile libero (categoria S1). Si tratta della quinta medaglia ottenuta al momento dagli azzurri a Tokyo nella prima giornata di gare.

SECONDO ORO PER L'ITALIA CON FRANCESCO BOCCIARDO NEI 200 STILE LIBERO

Secondo oro dell'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Lo ha vinto Francesco Bocciardo nei 200 stile libero di nuoto (categoria S5). Alla prima giornata, il bilancio azzurro conta al momento già quattro medaglie: due ori, un argento e un bronzo, tutti dal nuoto.

ORO PER GILLI E ARGENTO PER BERRA NEI 100 FARFALLA

Doppietta italiana nei 100 farfalla di nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. Carlotta Gilli (categoria S13) ha vinto l'oro, il primo della spedizione azzurra a questi Giochi, precedendo Alessia Berra (categoria S12), che è argento.

MORLACCHI: "LA MIA ULTIMA PARALIMPIADE"

"Questa era la mia ultima paralimpiade, i problemi alla schiena mi impediscono di continuare". Così Federico Morlacchi, 7/o ai Giochi paralimpici di Tokyo nella finale dei 400 metri stile libero S9. "Mi sono divertito", ha aggiunto il portabandiera dell'Italia alla cerimonia d'apertura. Davanti a lui, 6/o, Simone Barlaam: "Sono soddisfatto perché questa non era la mia distanza. Era la mia prima finale olimpica. Ora un paio di giorni e tornerò di nuovo in acqua". Primo al traguardo l'australiano William Martin, seguito dal francese Ugo Didier, terzo l'altro australiano Alexander Tuckfield.

PRIMA MEDAGLIA PER L'ITALIA: BETTELLA DI BRONZO NEI 100 DORSO

Prima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, che hanno preso il via ieri con la cerimonia di apertura e si chiuderanno il 5 settembre. Francesco Bettella infatti ha conquistato il bronzo nei 100 dorso di nuoto categoria S1 con il tempo di 2'32″08 cinque anni dopo l'argento ai Giochi di Rio. Oro per Israele con Shalabi con il tempo 2’28″04, argento per l’ucraino Kol con 2’28″29.

BEBE VIO, NIENTE SCIABOLA

Bebe Vio non prenderà parte alla gara di sciabola alle Paralimpiadi. Lo annuncia la stessa atleta azzurra sui social. "Purtroppo niente gara di sciabola... Questa volta va così", scrive. "Spero di potervi dare spiegazioni dopo le gare. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me ed in questa missione non impossibile ma solo rimandata", aggiunge. La 24enne schermitrice parteciperà solo alle gare di fioretto.