Pallamano in lutto, morto il portiere del Portogallo Alfredo Quintana

IL DRAMMA

Il 32enne è deceduto quattro giorni dopo essere stato colpito da un infarto durante gli allenamenti

La Federazione portoghese di pallamano ha annunciato che il portiere della nazionale Alfredo Quintana è deceduto in seguito a un infarto dopo quattro giorni di lotta tra la vita e la morte. Quintana era stato colpito da un arresto cardiorespiratorio lunedì mentre si allenava con l'FC Porto, suo club di appartenenza. Molto conosciuto in patria e nel mondo della pallamano, l'estremo difensore 32enne ha collezionato 67 presenze con la maglia del Portogallo. Getty Images

Soccorso in campo dopo l'infarto, il portiere è stato ricoverato immediatamente nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sao Joao, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. Di origine cubana, l'atleta è stato sottoposto a coma indotto dai medici che l'hanno preso in cura, ma il suo corpo non ha retto e dopo quattro giorni è morto.

Simbolo del boom della pallamano in Portogallo, Quintana aveva guidato il Porto al ritorno in Champions League e la Nazionale alle partecipazioni ai Mondiali e agli Europei, dove era risultato tra i migliori portieri della manifestazione.