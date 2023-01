Padel Trend Expo, che successo a Milano

A MILANO

Numeri da record e tanto show per la prima fiera dedicata allo sport del momento

© ufficio-stampa Si è svolto l’evento più atteso per gli appassionati di padel che si sono incontrati all’Allianz Mico Fiera Milano City per i 3 giorni del Padel Trend Expo, un meraviglioso evento organizzato magistralmente dall’agenzia Next Group in collaborazione con la Fitp. Presenti i migliori giocatori italiani come le medaglie di bronzo ai recenti mondiali in Qatar Emily Stellato e Carolina Orsi ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Danny Cattaneo, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervellati.

Sport e spettacolo con la partita di esibizione organizzata da Luxury Padel Open che ha visto sfidarsi Esteban Cambiasso, el cucho, uno dei giganti protagonisti del triplete, oggi professionista anche nel padel con l’infaticabile compagno nei tornei Luis Ovando, che è uno dei migliori coach di padel e tennis nella realtà milanese, con una promessa del Padel nazionale e internazionale, Federico Dip Nazar, classe 1997, argentino, 2.1 fit, il più spettacolare giocatore del circuito italiano in coppia con Gennaro Di Napoli, ex mezzofondista, 2 volte campione del mondo indoor, appassionato di padel e co-founder di Luxury Padel Open insieme a Bettolini Davide. Centinaia le persone che dalle tribune hanno assistito alla sfida e alla vittoria della coppia Cambiasso-Ovando per 9-6.

© ufficio-stampa

Presenti anche ex calciatori come Toni e Locatelli che si sono imposti nel torneo Italy Padel Tour di Bobo Vieri al quale hanno partecipato 12 stelle del calibro di Di Biagio, Candela, Amoruso, Budel, Adani. Oscar Agea, il giocatore spagnolo in carrozzina più forte del mondo ha partecipato all’evento di Padel Mixto - coppie formate da un giocatore normodotato e uno in carrozzina. Felipe Navarro noto influencer del mondo del Padel con la pagina social più seguita della Spagna. Josè Fernandez il famosissimo show man che si occupa della pulizia dei vetri dei campi da gioco a ritmo di musica.

© ufficio-stampa

E poi ancora show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione di Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, ed i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni.

© ufficio-stampa

Una macchina straordinaria, quella messa in campo da Next Group con 18.000 persone coinvolte, 6 campi allestiti per ospitare le numerose clinic realizzate dai migliori coach internazionali, come Martin Echegaray, Marcela Ferrari allenatrice delle Azzurre e Gustavo Spector ex ct della Nazionale italiana e uomo chiave nell’esplosione del fenomeno Padel italiano. Sugli stessi campi, oltre a provare le racchette delle nuove collezioni dei top brand presenti, abbiamo visto giocare professionisti e campioni internazionali: Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre il più spettacolare insieme a Federico Dip Nazar, Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri. E questo è stato solo il primo grande evento ospitato dalla città di Milano. Non ci resta che attendere prossimo!