Padel: Silvia Storari convocata dalla Nazionale per i Mondiali di Las Vegas

Storari, famiglia di sportivi. Silvia, sorella dell'ex portiere di Juve e Milan Marco, è infatti stata convocata dalla Nazionale Italiana per i Seniors World Padel Championship 2022 che si terranno a Las Vegas dal prossimo 27 marzo. Un grande risultato per l'azzurra, maestra al Padel di Marina di Massa in Toscana. "Sono contentissima, mi sono allenata molto per raggiungere questo risultato. Sono pronta e non vedo l'ora di partire per onorare i colori dell'Italia", ha commentato Silvia.