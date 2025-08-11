Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
ORIENTEERING

Orienteering: Mattia Debertolis ha ricevuto l'estrema unzione

Lo ha comunicato la Federazione italiana Sport Orientamento: le sue condizioni erano state subito critiche

11 Ago 2025 - 22:54
© foto Fiso

© foto Fiso

Mattia Debertolis, atleta 29enne della Nazionale di Corsa Orientamento colpito da malore durante la gara d'esordio dei World Games di Chengdu, in Cina, ha ricevuto il sacramento dell'Estrema Unzione. Lo comunica la Fiso, Federazione Italiana Sport Orientamento, sul suo sito ufficiale. "Il momento, profondamente toccante e intimo, è stato officiato dal Vescovo di Chengdu, giunto dopo un viaggio di due ore per raggiungere l'ospedale. La mamma, Erica Zagonel, e il fratello Nicolò hanno fortemente voluto che Mattia ricevesse questo sacramento. In questo frangente così delicato, in cui la città di Chengdu si è mobilitata ai massimi livelli - con il coinvolgimento di un luminare della medicina giunto da Pechino - resta l'invito a mantenere fiducia sia nella scienza che nella fede. All'ospedale sono presenti, oltre alla famiglia, il Commissario Tecnico Stefano Raus, il team manager Gabriele Viale e i compagni di squadra di Mattia. Nei giorni scorsi ha fatto visita anche il Console italiano in Cina, portando all'atleta la vicinanza delle istituzioni", si legge ancora nella nota della Federazione.

A un certo punto della prova di Chengdu, il GPS di Debertolis ha smesso di trasmettere: i soccorsi sono subito scattati e il 29enne è stato trovato al suolo privo di sensi, nella caduta potrebbe aver battuto la testa contro un sasso. L'ipotesi del malore è avvalorata dai 43 gradi sotto i quali si è svolta la prova, con diversi atleti che si sono ritirati proprio per il gran caldo.

mattia debertolis
orienteering

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

I più visti di Altri Sport

Debertolis in condizioni critiche in Cina dopo la gara a 43°: forse colpito da un malore

Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Sinner nella storia

Sinner nella storia

Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

Panchine internazionali

Panchine internazionali

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:18
Orienteering: Mattia Debertolis ha ricevuto l'estrema unzione
23:16
Tennis, Cincinnati: Sabalenka batte Raducanu e vola agli ottavi
21:32
Tennis, Wta Cincinnati: vittoria all'esordio per Errani-Paolini
21:11
Moto GP, Gp Austria: due gomme posteriori Pirelli di sviluppo per Moto2
20:27
Tennis, Cincinnati: Rune batte Michelsen e va agli ottavi