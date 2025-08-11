Orienteering: Mattia Debertolis ha ricevuto l'estrema unzione

Mattia Debertolis, atleta 29enne della Nazionale di Corsa Orientamento colpito da malore durante la gara d'esordio dei World Games di Chengdu, in Cina, ha ricevuto il sacramento dell'Estrema Unzione. Lo comunica la Fiso, Federazione Italiana Sport Orientamento, sul suo sito ufficiale. "Il momento, profondamente toccante e intimo, è stato officiato dal Vescovo di Chengdu, giunto dopo un viaggio di due ore per raggiungere l'ospedale. La mamma, Erica Zagonel, e il fratello Nicolò hanno fortemente voluto che Mattia ricevesse questo sacramento. In questo frangente così delicato, in cui la città di Chengdu si è mobilitata ai massimi livelli - con il coinvolgimento di un luminare della medicina giunto da Pechino - resta l'invito a mantenere fiducia sia nella scienza che nella fede. All'ospedale sono presenti, oltre alla famiglia, il Commissario Tecnico Stefano Raus, il team manager Gabriele Viale e i compagni di squadra di Mattia. Nei giorni scorsi ha fatto visita anche il Console italiano in Cina, portando all'atleta la vicinanza delle istituzioni", si legge ancora nella nota della Federazione.