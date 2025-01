Ondra su Ondra: "In palestra l'arrampicata è uno sport, in natura è piacere"

ONDRA: Mah sai, io arrampico a tempo pieno. Quando faccio gare è uno sport, il divertimento non conta. Okay, non nego che divertirsi sia un buon "trucco" per ottenere una performance migliore nelle competizioni ufficiali. In questo senso, diventa ancora più importante arrampicare su roccia in ambiente per il solo piacere di farlo, senza pensare alla prestazione. Dal mio punto di vista, questo equilibrio e questa distinzione sono basilari, però conosco colleghi che la pensano diversamente e non avvertono tutta questa necessità di andare ad arrampicare in ambiente solo per divertimento.