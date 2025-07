Pochi giorni alla Pizzostella Vertical ed è già spettacolo

Nomi importanti per la terza e decisiva tappa del circuito VAM Vertical Challenge, che va in scena il 12 luglio da Campodolcino in Valchiavenna con due distanze tutte da correre. Dopo la Pasturo-Rifugio Brioschi VK2 e la K2 Valtellina Extreme Vertical Race, proprio sui sentieri della Pizzo Stella Vertical ci sarà il gran finale. Delle due, la competizione valevole per il circuito sarà la più lunga e impegnativa, denominata Pizzostella Vertical2, con arrivo in vetta al Pizzo Groppera (2948 m), dopo una cavalcata di 9 km per un dislivello totale di 1850 mt D+. Per chi volesse affrontare una distanza (ma soprattutto un dislivello) più “umani”, c’è la Pizzostella Vertical1, che parte da Fraciscio e, anziché puntare dritta alla vetta, si ferma al Lago Nero. 5 chilometri per 1000 metri di dislivello positivo. Al momento i nomi che fanno tremare le ginocchia, sulla lunga, sono quelli di Marcello Ugazio, Luca Del Pero, Andrea Prandi, Daniel Antonioli e Francesco Ceschi. Al femminile Corinna Ghirardi e Martina Brambilla, che dovranno vedersela con le new entry (iscritte in questi ultimi giorni) Camilla Magliano e Camilla Calosso. Sulla corta tutti a fare il tifo per Elisa Sortini.



Le iscrizioni online chiuderanno ufficialmente alla mezzanotte di giovedì 10 luglio. I ritardatari potranno chiedere però di essere iscritti anche venerdì, mandando una mail all’organizzazione. Il consiglio è quello di provvedere quanto prima, per non ritrovarsi sabato con l’amaro in bocca.



Di seguito i percorsi:



Pizzostella Vertical2 - Partenza da Campodolcino dalla piazza Sant’Antonio fino all’arrivo in vetta al mitico Pizzo Groppera (2948 m). Una nuova proposta organizzata dall’ASD Amici di Fraciscio, che segue in parte i percorsi già collaudati dalle precedenti edizioni di Pizzostella Skymarathon. Partendo dal MUVIS - Museo della Valle Spluga - gli atleti attraversano lo storico ponte romano di Campodolcino per imboccare il ripido sentiero dell’area naturalistica della Caurga della Rabbiosa, che in circa 1 km porta al paese di Fraciscio. Alpe Angeloga, Lago Nero, i pascoli alpestri d’alta quota e infine la dorsale che porta diretti alla cresta aerea che conduce in cima al Pizzo Groppera.



Pizzostella Vertical1 - Parte da Fraciscio e si ferma al Lago Nero. 5 chilometri di sviluppo e 1000 metri di dislivello positivo da affrontare a tutta.