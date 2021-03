Tokyo 2020, parte stanotte da Fukushima il tour della fiaccola olimpica

TOKYO 2020

Inizierà stanotte il grande viaggio della fiaccola olimpica in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo. Il tour - ricorda il sito internet del Coni - durerà 4 mesi e attraverserà le 47 prefetture del Giappone. La staffetta partirà dal National Training Center J-Village di Fukushima, alle ore 9 locali (l'una di notte in Italia). A causa delle restrizioni Covid-19, non sarà consentita la presenza degli spettatori, ma l'evento sarà trasmesso in live streaming sul sito web di Tokyo 2020. Getty Images

I tedofori della squadra di calcio femminile "Nadeshiko Japan" daranno il via all`evento: le prime cinque prefetture che accoglieranno la fiaccola saranno Fukushima (25-27 marzo), Tochigi, (28-29 marzo), Gunma (30-31 marzo), Nagano (1-2 aprile) e Gifu (3-4 aprile). La torcia attraversera' il 98% del Giappone, prima di raggiungere la sua destinazione finale nello Stadio Olimpico di Tokyo il 23 luglio 2021, il giorno della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Il claim alla base della staffetta della torcia olimpica di Tokyo 2020 è "Hope Lights Our Way", che unisce i giapponesi attorno a messaggi sul sostegno, l'accettazione e l'incoraggiamento a vicenda. La fiamma olimpica non solo simboleggerà l'alba di una nuova era diffondendo la speranza che illuminerà la nostra strada, ma servirà anche a diffondere la gioia e la passione dei giapponesi intorno al Movimento Olimpico mentre i Giochi si avvicinano. Il tour coinvolgerà circa 10.000 tedofori.

