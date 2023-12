Atleti russi e bielorussi a Parigi 2024, l'Ucraina alza la voce: "Decisione vergognosa"

© Getty Images

E' durissima la reazione dell'Ucraina alla decisione del Cio di consentire la partecipazione agli atleti russi e bielorussi sotto bandiera neutra a Parigi 2024. "Il Cio ha sostanzialmente dato il via libera alla Russia per trasformare le Olimpiadi in un'arma di propaganda - ha tuonato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba -. E' una decisione vergognosa".