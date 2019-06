Olimpiadi Invernali 2026, domani si decide tra Milano-Cortina e Stoccolma-Aare

23/06/2019

L'attesa è finita, domani il Comitato Olimpico Internazionale si riunirà per decidere chi dovrà ospitare le Olimpiadi invernali del 2026: la sfida è tra Milano-Cortina e Stoccolma-Aare. I membri del CIO si riuniranno verso le 16, la decisione è attesa intorno alle 18: servira il 50 per cento dei voti più uno per decretare il vincitore: il numero dei votanti effettivi (togliendo gli esponenti di Italia e Svezia oltre al presidente del CIO Bach più altre assenze) dovrebbe essere 83 quindi serviranno 42 preferenze.