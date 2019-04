Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina: il Cio visita San Siro con Scaroni e Antonello

04/04/2019

"E' un onore per noi accogliere la delegazione del Cio a San Siro, uno stadio simbolo non solo della città di Milano ma anche per tutta Italia, intitolato a Giuseppe Meazza - commenta l'a.d. dell'Inter Antonello -. Qui sono state scritte pagine memorabili dello sport, con squadre e campioni che hanno fatto battere il cuore di tantissimi tifosi e appassionati. L'area di San Siro non si limita solo alla presenza dello stadio, ma si innesta in un più ampio contesto sportivo. La presenza dell'ippodromo, il vicino complesso del Lido e i progetti per il futuro dello stadio e dell'area stessa mostrano il Dna sportivo di tutta questa zona della città. Inoltre, lo stadio stesso non è legato solamente agli eventi sportivi. La sua architettura è iconica, riconoscibile a livello mondiale. E in questo impianto si sono tenuti alcuni dei più importanti concerti di band e cantanti. Come ha scritto Tony Evans sulle pagine del The Times of London nell'agosto del 2009, 'la prima volta che vedi il Meazza, è impossibile non rimanere a bocca aperta. Quando è illuminato sembra un'astronave piazzata in una zona di Milano'. Sarebbe un onore per questo impianto e per questa città ospitare la Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali del 2026, un momento unico nel quale tutto il mondo si riunirà in una notte di fratellanza, pace e puro spirito olimpico".