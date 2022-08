Tuffi, Europei Roma: Marsaglia è oro nel trampolino 3m, bronzo per Tocci!

© Getty Images

I tuffi regalano un altro bis all'Italia, nelle fasi conclusive degli Europei di Roma. Dopo il doppio podio nel trampolino da 1m, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci si ripetono dai 3m e conquistano un'altra doppia medaglia: l'apoteosi è del romano, che con la gara perfetta e 453.85 punti è d'oro davanti al britannico Houlden. Bronzo per il calabrese, che sbaglia molto, ma approfitta degli errori di Laugher per blindare la terza posizione.