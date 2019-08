Tuffi, Europei: Batki-Pellacani oro nella piattaforma sincro

TUFFI

Primo storico urlo Italia agli Europei di tuffi in corso a Kiev. Noemi Batki e Chiara Pellacani hanno conquistato la medaglia d'oro nella finale dalla piattaforma sincro femminile. Le azzurre hanno chiuso con 290.34 punti, precedendo le britanniche Poebe Banks ed Emily Martin con 284.40 e le favorite russe Ekaterina Beliaeva e Iuliia Timoshinina, bronzo con 277.50.

Per l'Italtuffi si tratta del primo titolo continentale nella specialità e la terza medaglia complessiva dopo i bronzi di Brenda Spaziani e Valentina Marocchi a Madrid 2004 e della stessa Batki con Tania Cagnotto a Eindhoven 2008. Un trionfo, quello delle azzurre, raggiunto nonostante un piccolo infortunio occorso alla Pellacani nell'ultimo tuffo nella fase di riscaldamento (contrattura al tricipite). La strada verso l'oro inizia con un perfetto triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (67.50), che vale il sorpasso alle britanniche e alle russe che presentano lo stesso tuffo ma imperfetto (59.40 - 44.10). Anche il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (68.16) entusiasma. Il gap da Banks e Martin si allarga (225.06-217.20). Domenico Rinaldi, tecnico di Batki e Pellacani, richiama le sue ragazze all'ultimo sforzo e le due rispondono da campionesse. Il doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (65.28) è da applausi, quello delle inglesi leggermente migliore (67.20) ma non serve per il sorpasso: restano seconde, con Beliaeva e Timoshinina bronzo. Batki e Pellacani, quindici anni di differenza tra le due, conquistano l'Europa e mettono al collo un oro mai visto.

MARSAGLIA DI BRONZO

La seconda medaglia per l'Italia è arrivata grazie a Lorenzo Marsaglia, che ha conquistato il bronzo nel trampolino 1 metro uomini. Per il 22enne romano si tratta del primo podio europeo, mentre ha chiuso solo al decimo posto Giovanni Tocci, argento della specialità nella precedente edizione dell'evento continentale. Marsaglia è salito sul podio all'ultimo tuffo, con un lievissimo vantaggio sul britannico Jordan Houlden. L'oro è andato al tedesco Patrick Hausding, l'argento all'ucraino Oleg Kolodiy.