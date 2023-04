Thomas Ceccon nuovo ingresso tra i talent di Parmacotto Group

CONNUBIO D'ECCELLENZA

Il nuotatore italiano, primatista mondiale nei 100 metri dorso agli ultimi mondiali di Budapest, entra ufficialmente nella squadra di sportivi del Gruppo. All’insegna di un connubio d’eccellenza

© ufficio-stampa Eccellenza, qualità e benessere sono i valori alla base di questa nuova collaborazione che vuole promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato. Thomas Ceccon, astro nascente del nuoto internazionale, entra ufficialmente a far parte della squadra di talenti di Parmacotto Group.

"Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione: Thomas Ceccon rappresenta un'ispirazione per i giovani, che possono imparare da lui l'importanza di perseverare nei propri obiettivi e di sforzarsi al massimo per raggiungerli - ha spiegato Gaia Gualerzi, Direttore Marketing Parmacotto Group -. Con lui vogliamo diffondere i valori autentici dello sport e incoraggiare una cultura del benessere e della salute che può portare benefici a lungo termine per tutti".



Thomas Ceccon, classe 2001, è considerato la punta di diamante del nuoto italiano. Più volte definito “il nuotatore eclettico”, è specializzato nel dorso e nei misti ed è entrato ufficialmente nella storia dei grandi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Agli ultimi Europei di Roma nel 2022 la sua acquaticità e classe l’hanno portato alla conquista di ben sei medaglie. Negli ultimi mondiali di Budapest si è laureato campione del mondo stabilendo il record mondiale nel dorso. Ora si sta preparando per i Mondiali 2023 in Giappone.