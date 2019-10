Swimtheisland Bergeggi, un weekend di nuoto... in libertà

di

STEFANO GATTI

Presentata alla Casa del Turismo di Spotorno la nona edizione di Swimtheisland Bergeggi, tra le più prestigiose e partecipate manifestazioni europee dedicate al nuoto in acque libere che quest’anno animerà la spettacolare località in provincia di Savona per un intero weekend, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, all’insegna dell’amore per il mare e della sua tutela.

Dopo la prima tappa di Sirmione, 3.200 atleti da tutta Europa, di cui 350 bambini, torneranno a celebrare in Liguria la propria passione sportiva grazie alla sinergia tra il title sponsor Jaked e TriO Events, alla partnership dei Comuni del Golfo dell’Isola, Spotorno, Bergeggi, Noli, Vezzi Portio, dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, con la collaborazione della Società Nazionale Salvamento, della Lega Navale Italiana Spotorno e della ASD Olimpia Sub.

Alla presenza dei rappresentanti istituzionali coinvolti nel progetto, è stato illustrato il programma di attività previste nel golfo savonese, ideato con l’obiettivo di rendere lo sport sempre più promotore di una cultura del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente marino. La grande novità sarà la speciale giornata Friday for our Sea. Venerdì 4 ottobre alle ore 10 appuntamento per l'iniziativa Tagga i rifiuti: si potrà, infatti, partecipare a una nuotata collettiva durante la quale supportare gli operatori dell’ASD Olimpia Sub nell'individuare e segnalare con boe fornite i rifiuti ancora presenti nei fondali e nelle acque antistanti la spiaggia dopo la terribile mareggiata del 29 ottobre 2018. I materiali recuperati saranno raccolti sulla spiaggia e troveranno nuova vita in un’installazione realizzata da un’artista locale, in mostra fino alla domenica.

Alle ore 14 sarà il momento dell’emozionante The island in your hands. I presenti saranno coinvolti nella realizzazione del più grande cordone di nuotatori mai visto, che in un simbolico abbraccio collegherà la spiaggia con l'incantevole isola di Bergeggi. Dalle 16.30 esperti dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, dell’Associazione Culturale Menkab, della Fondazione Cima e della Società Nazionale Salvamento parleranno dei protagonisti del mare e dell'open water in sicurezza nel talk Ascoltare e Apprendere. Dalle ore 18 aperitivo sulla spiaggia con la musica live dei Next Station.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, come di consueto, si svolgeranno le gare di nuoto rivolte a tutti, dagli atleti professionisti alle famiglie con bambini, su varie distanze: Kid’stheisland (100m 6-7 anni – 200m 8-9 anni – 400m 10-12 anni), Family/Team Event (800m), Sprint Challenge (800m), MWM Relay (800m), Short (1800m) – Classic (3500m) - Long (6000m) e Combined Swim (1800m + 6000m). Per informazioni e iscrizioni http://swimtheisland.com

Anche a Bergeggi verrà adottata la filosofia plastic free, sposata da TriO Events negli eventi della stagione: niente più bottigliette in plastica grazie all’azienda Culligan, che distribuirà acqua potabile, prelevata dalla rete acquedottistica, e trattata dai suoi impianti Aquabar con bicchieri di cellulosa riciclabili al 100%. Solo materiali biodegradabili anche ai pasta party.