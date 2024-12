Mondiali in vasca corta, l'Italia vince l'oro nella staffetta 4x50 metri mista stile libero

Altro primato mondiale nei 50 metri dorso grazie all'americana Regan Smith che ha fermato il cronometro in 25"23 davanti all'altra statunitense Katharine Berkoff (25"61) e alla canadese Kylie Masse (25"78). Buona prestazione in casa tricolore per Sara Curtis che ha chiuso al sesto posto in 26"26 recuperando due posizioni nel finale.