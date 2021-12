Nuoto: Yannick Agnel confessa gli abusi su minore

NUOTO

All'epoca dei fatti il nuotatore francese aveva 24 anni, la ragazza 13

Yannick Agnel "ha confessato i fatti contestati". È quanto annunciato dalla procuratrice della Repubblica di Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, in riferimento al caso dell'olimpionico francese del nuoto, sotto inchiesta per stupro e violenze ai danni di una minorenne. In una dichiarazione riportata da L'Equipe, Roux-Morizot spiega che Agnel "non ha avuto la sensazione di sottoporre a costrizione questa giovane donna e si rammarica di non aver riflettuto all'epoca dei fatti sulla differenza di età" tra lui e la vittima, rispettivamente 24enne e 13enne quando è avvenuto l'episodio (nel 2016, ndr). La ragazza in questione è Naome Horter, figlia dell'ex allenatore di Agnel, Lionel. Getty Images

Il miglior nuotatore che la Francia abbia mandato alle Olimpiadi (due ori olimpici, tre mondiali e tre europei), soprannominato 'lo Squalo' per la sua ferocia in vasca, era stato arrestato giovedì a Parigi in seguito a una denuncia depositata quest’estate, ha fatto sapere la procuratrice Edwige Roux-Morizot.

I fatti risalgono al 2016, anno in cui Agnel, che oggi ha 29 anni, veniva cacciato senza spiegazioni dal Mulhouse Olympic Natation, il club di nuoto dove allenava alcuni giovanissimi tra cui anche la sua vittima. Il 2016 è stato anche l'anno dell'addio al nuoto di Agnel, il cui declino era iniziato l’anno precedente per una pleurite: dopo la delusione alle Olimpiadi di Rio, il campione disse basta per sempre.