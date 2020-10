Nuoto, polemica social per Federica Pellegrini: esce di casa anche se positiva

DOPO LA POSITIVITà

Polemica social - subito rientrata - per Federica Pellegrini. La nuotatrice azzurra, nel suo 'diario della quarantena' su Instagram, aveva spiegato di essere uscita per accompagnare la madre a fare il tampone. A sette giorni dalla positività al Covid, sono subito montate le critiche social: a una persona positiva al settimo giorno di quarantena non è consentito uscire di casa. Ma Fede ha precisato: "Sono stata autorizzata dall'Asl".

"Ho accompagnato mia mamma a fare il tampone, con distanziamento e mascherina, perché lei non ha mai guidato a Verona" ha raccontato la Pellegrini durante una Instagram story. Poi, dopo che qualche utente le aveva fatto notare come non le fosse possibile uscire, ha precisato: "Per chi è pignolo, giustamente in questo periodo, dico che sono una persona molto responsabile e disciplinata: non mi sono svegliata la mattina decidendo di uscire, sono stata autorizzata dalla dottoressa dell'Asl quindi tutto sotto controllo".

LA RISPOSTA SU INSTAGRAM