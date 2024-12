Nuoto, Mondiali vasca corta: Razzetti è bronzo nei 400 misti

Nessuna azzurra in gara nei 100 farfalla femminili e nei 400 misti femminili, entrambi forieri di nuovi record del mondo: Gretchen Walsh domina la prima gara col tempo di 52.71, la canadese Summer Mackintosh fa suoi i misti in 4.15.48 (tolto il primato a Mireia Belmonte). Record su record in questa rassegna, visto che Walsh arriva a quota otto strappando quello dei 50sl a Ranomi Kromowidjojo col tempo di 22.87. Semifinali di questa distanza positive anche per l'Italia, col record italiano di Silvia Di Pietro (23.68) e il buon tempo di Sara Curtis (23.76): entrambe saranno in finale col quarto e ottavo tempo. Out per soli 3/100 invece Leonardo Deplano nei 50sl maschili, che ci fanno assistere allo storico primato del caymanese Crooks: 19.90 e prima volta sotto i venti secondi per il nuoto mondiale. Infine le semifinali dei 50 rana, che vedranno tre italiani in finale: Benedetta Pilato si qualifica col quinto tempo (29.24), Ludovico Blu Art Viberti (25.80) e Simone Cerasuolo (25.81) col settimo e l'ottavo crono. Out la giovane Chiara Della Corte nella prova femminile, non basta il suo personale in 30.06.