Nuoto, Mondiali vasca corta: argento per Martinenghi e 4x50 stile, Miressi è di bronzo  

nuoto vasca corta

Due secondi posti per l’Italia a Melbourne grazie ai 100 rana e alla staffetta maschile, terzo posto nei 100 stile

Proseguono i Mondiali di nuoto 2022 in vasca corta a Melbourne. L’Italia continua a prendersi soddisfazioni e oggi porta a casa tre medaglie. Nicolò Martinenghi è argento nei 100 rana alle spalle dell’americano Fink col tempo di 56.07. Ottimo anche Alessandro Miressi, bronzo nei 100 stile libero vinti dall’australiano Chalmers: per l’azzurro crono di 45.57. Poi argento anche nella 4x50 stile libero con Miressi, Deplano, Ceccon e Frigo preceduti dall’Australia.

Vedi anche nuoto Nuoto, Mondiali in vasca corta: doppio argento e record europeo per l'Italia

Tris di medaglie per l’Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 a Melbourne, in Australia. Argento nei 100 rana per Martinenghi, che presentatosi col miglior tempo delle semifinali vede sfumare il primo posto a favore dell’americano Fink. Piccolo rimpianto per l’azzurro, per lui tempo di 56.07, mentre a chiudere il podio c’è Peaty. Per Martinenghi altro argento mondiale dopo Abu Dhabi. Poi è secondo posto anche per la staffetta maschile 4x50 stile libero con Miressi, Deplano, Ceccon e Frigo: bravissimo il quartetto azzurro che viene sconfitto solo dalla straripante Australia per appena quattro centesimi (1:23.44 contro il nostro 1:23.48).

Miressi conquista invece uno splendido bronzo nei 100 metri stile libero, bellissima prova dell’azzurro che chiude col tempo di 45.57. Lo stesso crono, un anno fa, gli aveva consentito di conquistare la medaglia d’oro ad Abu Dhabi: in Australia Miressi deve “accontentarsi” della terza piazza, meglio di lui l’idolo di casa Kyle Chalmers (primo con 45.16) e il francese Maxime Grousset argento col tempo di 45.41. Nella stessa gara da segnalare anche il bel quinto posto di Thomas Ceccon, mentre delude il fenomeno Popovici sesto. Nelle altre gare, sfortunato invece Alberto Razzetti che chiude quarto, appena fuori dal podio, nei 200 farfalla vinti da Le Clos.