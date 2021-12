Nuoto, Mondiali in vasca corta: Razzetti d'oro nei 200 delfino

NUOTO

La gioia dell'azzurro per la prima medaglia ad Abu Dhabi: "Non me lo aspettavo, devo ancora realizzare"

Primo oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi. Alberto Razzetti ha trionfato nei 200 delfino con il tempo di 1'49"06, nuovo record italiano. Argento allo svizzero Noe Ponti, bronzo al sudafricano Chad Le Clos. "Non so bene cosa dire, non me lo aspettavo - ha commentato a freddo l'azzurro -. Ne' il tempo né il primo posto. Sono contento, è bellissimo".

Un finale meraviglioso consente ad Alberto Razzetti di aggiudicarsi la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Campionati del Mondo di nuoto 2021 in vasca corta, in corso ad Abu Dhabi. L’atleta ligure domina la gara in 1’49’’06, migliorandosi di oltre un secondo; argento per lo svizzero Noè Ponti in 1’49’’81 e bronzo per un infinito Chad Le Clos con 1’49’’84. Gara gestita alla grande da Razzetti, che non si è fatto irretire da Hvas e Julian, partiti fortissimo. Il campione d’Europa esce nella terza vasca, andando a mettersi sulla stessa linea dello statunitense e nel finale non ha problemi a battere tutti i rivali.

Nella nottata degli Emirati Arabi, Razzetti si mette al collo un’altra medaglia. E questa volta è bronzo nei 200 misti (stesso identico bis degli Europei di Kazan): 1’52’’54, secondo record italiano di giornata e seconda medaglia mondiale. Oro per il giapponese Seto (1’51’’15) e secondo posto per lo statunitense Foster con 1’51’’35.

Benissimo anche la staffetta 4x100 stile libero, composta da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri. Benissimo il primo, strepitoso il vicentino in seconda frazione; bene anche Deplano in terza, dopo di che Zazzeri tiene bene nei primi 50, poi Shchegolev riesce ad avere qualcosa in più nel finale, sopravanzando il fiorentino. Alla fine è argento dietro la Russia per gli azzurri, che migliorano il record italiano di quasi due secondi (3’03’’61); bronzo per gli Stati Uniti.

LE ALTRE FINALI

Nelle altre finale disputate nella giornata odierna, è quarto Marco De Tullio nei 400 stile libero uomini, con il personale sbriciolato. Vince l’austriaco Felix Auboeck con 3’35’’90, secondo posto per il lituano Rapsys con 3’36’’23, terzo posto per lo svizzero Djakovic in 3’36’’83. Nessun rimpianto per Marco De Tullio, visto che le medaglie erano troppo lontane. È solo sesta Ilaria Cusinato nei 400 misti donne. La padovana non è brillante come in mattinata e chiude in chiude in 4’29’’37. Vince la canadese Cieplucha con 4’25’’55, secondo posto per la irlandese Walshe con 4’36’’52, terzo posto per la statunitense Margalis in 4’26’’63. Da segnalare anche il record del mondo firmato da Siobhan Haughey nei 200 stile libero femminili. La rappresentante di Hong Kong vince l’oro in 1’50’’31.

LE SEMIFINALI DI OGGI

Finale conquistata da Lorenzo Mora nei 100 dorso maschili con il tempo di 49’’99, che è il personale. Peccato invece per Thomas Ceccon, che esce di un centesimo dalla finale; l’azzurro è quinto in 50’’22 con il record personale. Solo terza Benedetta Pilato, ma tanto basta per raggiungere comunque la finale dei 50 rana, con il tempo di 29’’76. Finale anche per Nicolò Martinenghi (100 rana) grazie al terzo posto nella seconda semifinale. Chiude al terzo posto con 56’’81. Fuori le azzurre nei 100 dorso: Silvia Scalia è settima in 57’’62. Ottavo posto per Margherita Panziera in 58’’13.