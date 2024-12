Nuoto, Mondiali in vasca corta: Mora argento nei 200 dorso, bronzo per la 4X100 mista uomini

Arriva sul finire pure la nona medaglia per l'Italia, la seconda di giornata sia per gli azzurri che per Lorenzo Mora, che insieme a Ludovico Viberti, Michele Busa e Alessandro Miressi si prende il bronzo nella 4x100 mista maschile. Un grande risultato per la squadra italiana, che fa il massimo alle spalle di Russia, che trionfa con Lifintsev, Prigoda, Minakov e Kornev, e Stati Uniti (Casas, Andrew, Rose e Alexy). Con l'oro arriva anche il record del Mondo (3'18"68), mentre il tempo di 3'19"03 degli americani è di quasi un secondo migliore di quello dell'Italia, che ferma il cronometro in 3'19"91 e arriva indisturbato al terzo bronzo di quest'edizione, dato che la Polonia, quarta, fa 3'21"02. Un oro, cinque argenti e tre terzi posti il bilancio dei Mondiali in vasca corta di Budapest per la spedizione azzurra.