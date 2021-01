Nuoto, Matteo Restivo è il prima atleta italiano vaccinato contro il Covid

Matteo Restivo è il prima atleta italiano ad essere stato vaccinato contro il Covid-19: il nuotatore azzurro, bronzo agli Europei di Glasgow nei 200 dorso, ha documentato tutto con un post su Instagram: "Il vaccino anti Covid sancisce la fine di questo orribile periodo d’incertezza, ansia e paura. Quando sarà il vostro turno non esitate!" il commento di Restivo che è anche laureando in medicina all'università di Firenze (e spesso presente in reparto per tirocini e tesi), motivo della precedenza su altre categorie.