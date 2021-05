Nuoto, Europei: oro della Quadarella negli 800 stile libero

EUROPEI DI NUOTO

L'azzurra ha vinto col tempo di 8'20"23: è il secondo crono mondiale stagionale

Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest. L'azzurra ha nuotato in 8'20"23, secondo crono mondiale stagionale, precedendo le due russe Anastasia Kirpichnikova (+1"63) e Anna Egorova (+6"33). Quinta piazza invece per l'altra italiana Martina Rita Caramignoli. Quadarella Campionessa d'Europa negli 800 sl Getty Images

La Quadarella si è laureata Campionessa d’Europa per la seconda volta in carriera su questa distanza dopo la vittoria di Glasgow 2018, edizione in cui l'azzurra portò a casa l'oro anche nei 400 stile libero e nei 1500.

"Il periodo non è dei migliori, stiamo lavorando tanto - ha dichiarato Simona subito dopo la vittoria -. Più o meno mi aspettavo questo tempo, speravo di scendere sotto gli 8'20", però ci penseremo la prossima volta". "Cercavo degli stimoli, quello che mi serviva, e li ho trovati - ha aggiunto - Con la russa (Kirpichnikova, ndr) è stata una bella gara. Sono contenta, ho fatto quello che dovevo fare. Va bene così".