Nuoto, Europei in vasca corta: due argenti per l’Italia nelle staffette stile libero  

Arrivano le prime medaglie per l’Italia negli Europei di nuoto in vasca corta 2023, a Otopeni in Romania. Il Bel Paese parte con un doppio argento, nelle due staffette (femminile e maschile) 4x50mt stile libero. Le azzurre Di Pietro, Curtis, Tarantino e Cocconcelli chiudono seconde in 1’36’’92 dietro la Svezia e davanti alla Gran Bretagna, mentre gli azzurri Miressi, Deplano, Ceccon e Zazzeri chiudono in 1’23’’14, preceduti dalla Gran Bretagna.