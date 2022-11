Nuoto, assegnate le medaglie europee della 25 km: Sanzullo oro e tripletta italiana

EUROPEI NUOTO

A tre mesi di distanza dall'interruzione della gara per maltempo la Len ha deciso di omologare il risultato congelando le posizioni al momento dello stop

Mario Sanzullo ha vinto la medaglia d'oro nella 25 km di nuoto agli Europei di Roma, piazzandosi sul gradino più alto di un podio tutto italiano, completato da Dario Verani (argento) e Matteo Furlan (bronzo). L'assegnazione ufficiale del titolo avviene a oltre tre mesi dalla gara, andata in scena il 20 agosto nelle acque di Ostia e interrotta dopo 19 km a causa del maltempo, quando vi erano ben cinque italiani nelle prime cinque posizioni. La Lega europea del nuoto, inizialmente, non aveva premiato gli atleti, ma dopo una lunga indagine è tornata sui suoi passi decidendo di congelare le posizioni al momento dello stop forzato. Lo stesso, naturalmente, è accaduto per la gara femminile, che ha visto il successo della francese Caroline Jouisse, davanti alle italiane Barbara Pozzobon e Veronica Santoni.

L'omologazione del risultato ritocca così il medagliere azzurro, già straordinariamente ricco: l'Italia chiude ufficialmente la manifestazione continentale con la bellezza di 72 medaglie, di cui 25 d'oro, 26 d'argento e 21 di bronzo.

IL COMUNICATO DELLA LEN

"A seguito di un'indagine approfondita sugli incidenti in due eventi LEN Open Water, in cui la sicurezza degli atleti era stata compromessa, LEN ha deciso di rivedere i risultati della competizione e ha avviato un procedimento per la creazione di un nuovo LEN Technical Open Water Swimming Committee (TOWSC). LEN ha deciso di aprire un'indagine indipendente sugli eventi del nuoto in acque libere di Ostia (Campionati Europei 25 km tenutisi il 20 agosto 2022) e Kiel (tappa della LEN OWS Cup tenutasi il 26 agosto 2022) durante la sua riunione esecutiva a Spalato del 9 settembre, per rafforzare il principio secondo cui la sicurezza degli atleti deve essere la priorità numero uno. L'indagine è stata condotta dalla società indipendente Quest, con sede nel Regno Unito, in collaborazione con un esperto in materia. Hanno eseguito interviste e analizzato il feedback dei questionari per stabilire i fatti e trarre le seguenti conclusioni:

- La decisione di sospendere la 25KM di Ostia da parte del Capo Arbitri e Ufficio Sicurezza dopo oltre tre ore è stata presa in conformità con le regole FINA e aveva una chiara motivazione.

- La decisione di annullare la sospensione da parte della Commissione TOWSC era in violazione delle regole FINA Open Water e ha causato confusione tra nuotatori e allenatori. La decisione del TOWSC di non assegnare medaglie per quell'evento era errata.

Sulla base di queste raccomandazioni, l'Esecutivo LEN ha istituito un Comitato Speciale che ha richiesto che i Capi Arbitri dei due eventi stabilissero una classifica degli atleti al momento della sospensione della gara. Ciò è stato poi verificato con lo studio dei relativi filmati televisivi. Con queste informazioni a disposizione, il LEN Bureau ha deciso di onorare le prestazioni degli atleti e assegnare medaglie e premi in denaro per le gare di 25 KM dei Campionati Europei in base alla classifica stabilita dai capi arbitri.

Gli inquirenti, il comitato speciale e l'esecutivo hanno fatto diverse osservazioni durante il processo investigativo e la loro conclusione è stata che:

- La sicurezza deve essere la massima priorità e preoccupazione in qualsiasi competizione LEN in acque libere.

- Le procedure devono essere rafforzate, chiaramente comunicate e documentate.

Di conseguenza, l'Ufficio LEN ha deciso che sono necessarie maggiori capacità di leadership e conoscenza delle regole del nuoto in acque libere e delle procedure appropriate nel Comitato tecnico per il nuoto in acque libere. Ciò contribuirà a garantire gare sicure e un ulteriore sviluppo della disciplina del nuoto in acque libere del nostro sport. L'ufficio LEN ha deciso di formare un nuovo comitato tecnico per l'acqua aperta basato su una matrice di competenze. Tutte le federazioni potranno presto presentare candidati in base alle competenze richieste. Saranno accettate anche le domande dei membri dell'attuale TOWSC, attualmente sospeso.