Mondiali di nuoto: ultima giornata con tre medaglie di bronzo per l'Italia

© Getty Images Ultima giornata dei Mondiali di nuoto a Doha con tre medaglie per l'Italia. Si parte con il bronzo di Benedetta Pilato nei 50 metri rana. La 19enne tarantina ha terminato la prova in 30”01 avvicinando le migliori nel finale. A conquistare il titolo ci ha pensato la lituana Ruta Meilutyte che é resistita ai tentativi d’attacco della cinese Qianting Tang. Il podio più sorprendente però arriva dai 400 metri misti femminili dove Sara Franceschi conquista un bronzo difficilmente pronosticabile alla vigilia: con 4’37″86 ha anche strappato il pass olimpico. Infine la garanzia della staffetta 4x100 metri mista maschile: Michele Lamberti, Niccolò Martinenghi, Gianmarco Sansone e Alessandro Miressi hanno conquistato il bronzo giungendo a tanto così dall’argento dell’Olanda.

STAFFETTA 4X100 METRI MISTA MASCHILE DI BRONZO

La staffetta 4x100 metri mista é sempre una garanzia. Michele Lamberti, Niccolò Martinenghi, Gianmarco Sansone e Alessandro Miressi hanno conquistato il bronzo giungendo a tanto così dall’argento dell’Olanda. Dopo essersi difesa nel dorso con Lamberti, il capolavoro è arrivato nella rana con Martinenghi che ci ha portato dal sesto al terzo posto mantenuto nella farfalla da Sansone all’esordio in Nazionale. A Miressi il compito di chiuderla in 3’31”59 avvicinando anche l’Olanda, argento dietro gli imprendibili Stati Uniti.

400 METRI MISTI FEMMINILI: FRANCESCHI DI BRONZO

Il podio più sorprendente dei Mondiali di nuoto arriva dai 400 metri misti femminili dove Sara Franceschi conquista il bronzo. Un podio difficilmente pronosticabile alla vigilia e che é stato costruito dall’azzurra nel dorso e nella rana dove ha preso il comando delle operazioni. Franceschi ha dovuto poi difendersi nello stile libero terminando in 4’37″86 e strappando il pass olimpico. A imporsi é stata la britannica Freya Constance Colbert che ha concluso in 4’37″14 precedendo l’israeliana Anastasia Gorbeko, seconda in 4’37″36

50 METRI RANA FEMMINILI: PILATO DI BRONZO

Benedetta Pilato non può che dirsi soddisfatta del bronzo nei 50 metri rana. La 19enne tarantina ha conquistato la quarta medaglia in carriera ai Mondiali di nuoto. L’azzurra ha confermato il risultato ottenuto in semifinale terminando la prova in 30”01 avvicinando le migliori nel finale. A conquistare il titolo ci ha pensato la lituana Ruta Meilutyte che é resistita ai tentativi d’attacco della cinese Quinting Pang.

400 METRI MISTI, 5º POSTO PER ALBERTO RAZZETTI

Dopo una settimana da stakanovista, Alberto Razzetti si è dovuto accontentare del quinto posto nei 400 metri misti. Il 24enne ligure ha brillato nel tratto di farfalla, tuttavia è affondato nel dorso. Inutile il recupero nella rana e nello stile libero, il portacolori delle Fiamme Gialle ha chiuso la prova in 4’13″05. A imporsi é stato il neozelandese Lewis Clareburt che ha toccato la piastra in 4’09″72 davanti al britannico Max Litchfield (4’10″40) e il giapponese Daiya Seto (4’12″51).

50 METRI DORSO, 7º POSTO PER MICHELE LAMBERTI

Prima finale mondiale per Michele Lamberti che ha sfoderato un importante prestazione nei 50 metri dorso. Il giovane bresciano ha provato a scattare velocemente, tuttavia non è riuscito a tenere il ritmo dei migliori chiudendo in 24”82 e peggiorando leggermente rispetto alle batterie. Vittoria per l’australiano Isaac Cooper che ha confermato i pronostici della vigilia precedendo l’americano Hunter Armstrong e il polacco Ksawery Masiuk.