Nuoto, Mondiali sincro: Ruggiero e Minisini oro nel duo misto libero, argento Italia nell'highlight

MONDIALI NUOTO

Dopo la vittoria nel duo misto tecnico, la 22enne e il 26enne trionfano ancora. La squadra azzurra chiude dietro l'Ucraina

L'Italia domina nel sincro e conquista due preziosissime medaglie ai Mondiali di Budapest. Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini, dopo la vittoria nel duo misto tecnico, dominano anche nel libero e si prendono l'oro davanti a Giappone e Cina, poi la squadra azzurra conquista l'argento nell'highlight alle spalle dell'Ucraina e anticipando la Spagna. I podi complessivi nella manifestazione ungherese diventano così undici. © Getty Images

Il nuoto artistico parla ancora azzurro: l'Italia, infatti, conquista il quinto oro e la decima medaglia ai Mondiali di Budapest e ringrazia Giorgio Minissini e Lucrezia Ruggiero, che dopo la vittoria nel duo misto tecnico trionfano anche nel duo misto libero, servendo un bis storico per la spedizione azzurra.

Ultimi a scendere in vasca sulle note di Beggin' nella versione dei Maneskin, la 22enne e il 26enne reggono senza problemi la pressione, mostrano grande intesa e sintonia e vincono con il punteggio complessivo di 90.9667, così suddiviso: 27.2000 per l'esecuzione, 36.6667 per l'impressione artistica e 27.1000 per la difficoltà. Prestazione che non lascia possibilità di vittoria al Giappone, con Tomoka e Yotaro Sato che chiudono a 89.7333 e si prendono l'argento. Il bronzo, invece, va alla Cina, con la coppia composta da Haoyu Shi e Yiyao Zhang che totalizza 88.4000 punti.