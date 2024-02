Mondiali di nuoto, Lorenzo Zazzeri e la staffetta 4x200 metri volano alle Olimpiadi

NUOTO

La squadra composta da Alessandro Ragaini, Stefano Di Cola, Marco De Tullio e Filippo Megli ha centrato il terzo posto in batteria, mentre il 29enne fiorentino ha firmato il sesto posto nei 50 metri stile libero

L'obiettivo era possibile, ma non del tutto scontato per la staffetta maschile 4x200 metri stile libero e Lorenzo Zazzeri che ai Mondiali di nuoto hanno conquistato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo l'accesso ottenuto dalla squadra femminile, Alessandro Ragaini, Stefano Di Cola, Marco De Tullio e Filippo Megli hanno firmato il terzo tempo complessivo in batteria stampando così il biglietto per la Francia così come il 29enne fiorentino nei 50 metri stile libero.

Dopo le ragazze, i giovani azzurri hanno superato l'ostacolo rappresentato dalle batterie grazie al 7'08"48 che è valso il terzo tempo complessivo alle spalle di Cina (7'06"93) e Corea del Sud (7'07"61). A lanciare il quartetto tricolore ci ha pensato il debuttante Ragaini che ha chiuso la frazione in 1'47"63 cedendo il testimone a Di Cola e De Tullio che hanno concluso le proprie fatiche rispettivamente in 1'47"15 e 1'47"66. Il colpo finale è arrivato grazie a Megli che ha finalizzato il lavoro dei colleghi toccando la piastra in 1'46"04.

Discorso un po' diverso per Zazzeri che nei 50 metri stile ha ottenuto l'accesso alle semifinali con il sesto tempo complessivo. Il nuotatore toscano ha fermato il cronometro in 21"85 chiudendo la heat alle spalle soltanto del greco Kristian Gkolomeev e garantendosi così anche l'accesso a Parigi. Al prossimo turno troverà anche il connazionale Leonardo Deplano che ha stampato il dodicesimo tempo in 21"98 nella prova che ha visto il dominio dell'australiano Cameron McEvoy, primo in 21"13.

800 METRI STILE LIBERO, SIMONA QUADARELLA IN FINALE CON IL 2° TEMPO

L'oro nei 1500 metri sembra aver stimolato Simona Quadarella che ha centrato in totale tranquillità l'accesso alla finale degli 800 metri stile libero. L'azzurra ha conquistato la terza heat in programma in 8'27"80 chiudendo con il secondo posto assoluto alle spalle soltanto della tedesca Isabel Gose che ha firmato il miglior crono in 8'26"49 impensierendo così l'azzurra in vista della sfida per le medaglie.

100 METRI FARFALLA, GIANMARCO SANSONE PASSA IN SEMIFINALE ALL'ESORDIO

Esordio scintillante per Gianmarco Sansone che nei 100 metri farfalla riesce a centrare l'accesso in semifinale. Il 23enne azzurro ha toccato la piastra in 52"46 ottenendo l'undicesimo tempo che gli è bastato per entrare in semifinale alla prima partecipazione a un Mondiale. Primo tempo per l'austriaco Simon Bucher che ha concluso le proprie fatiche in 51"42.