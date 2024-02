Mondiali di nuoto, Alberto Razzetti centra il bronzo nei 200 misti 

NUOTO

Il 24enne ligure ha bissato l'argento nei 200 metri farfalla riportando l'Italia sul podio ventun'anni dopo Massimiliano Rosolino

© Getty Images Alberto Razzetti riporta l'Italia sul podio mondiale dei 200 metri misti ventun'anni dopo Massimiliano Rosolino. Il 24enne ligure si è dimostrato ancora una volta uno dei talenti più brillanti del nuoto azzurro conquistando il bronzo nella rassegna iridata in corso a Doha. Il portacolori delle Fiamme Gialle ha rimontato sino alla terza posizione completando in 1'57"42 la prova vinta dal canadese Finlay Knox.

Vedi anche nuoto Mondiali di nuoto, doppio argento per l'Italia con Alberto Razzetti e Nicolò Martinenghi

"Sono contento, non era per niente scontata la medaglia oggi - ha detto Razzetti alla Rai dopo il bronzo - Sapevo che sarebbe stata una bella gara, difficile e molto combattuta. Ero più rilassato rispetto a ieri, ho cercato di dare il massimo. Purtroppo non ho il dorso che avevo a Riccione a novembre, sennò teoricamente si poteva anche vincere - ha aggiunto l'azzurro, argento ieri nei 200 farfalla - Non sempre la forma è uguale anzi per come mi sentivo prima di venire qui sto meglio di quanto pensassi. Sono contento di quello che ho fatto, già prendere una medaglia per me era molto importante, ne ho prese due ed à ancora meglio. È tutta fiducia per il lavoro che stiamo facendo per continuare a fare ancora meglio".