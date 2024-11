Nicolò Martinenghi si trasferisce a Verona alla corte di Matteo Giunta: a Varese manca una piscina adatta per allenarsi

La chiusura prima dell'impianto di Brebbia dove è cresciuto e poi quello di Busto Arsizio dove si è allenato prima dell'appuntamento a cinque cerchi ha costretto il fuoriclasse di Azzate a fare spola fra Cerro Maggiore e Sesto Calende dove sfruttare le vasche da 25 metri, utili in vista dei Mondiali in vasca corta, ma non sufficienti per il proseguo della carriera. Come riportato da La Prealpina, la necessità di avere uno spazio a disposizione e i continui trasferimenti hanno fiaccato Martinenghi che ha deciso di approdare alla corte dell'ex allenatore, nonché marito, di Federica Pellegrini.