Federica Pellegrini: "Anche mia madre ha i sintomi del coronavirus"

VIDEO-DIARIO

Da quando è risultata positiva al Covid-19, Federica Pellegrini tiene una sorta di video-diario sul suo profilo Instagram per aggiornare i followers sulle sue condizioni. In quello pubblicato oggi, la nuotatrice però ha parlato anche dello stato di salute della madre Cinzia. "Bad news di questa mattina, anche mia mamma ha i sintomi del Covid", ha spiegato la "Divina".

La madre della campionessa, Cinzia Lionello, si trovava a casa della figlia quando quest'ultima ha ricevuto i risultati del tampone e ora è alle prese con i sintomi del contagio. "Dovevo partire per Budapest e lei era qui con me, dovevamo darci il cambio con i cani", racconta la Pellegrini. "E' rimasta in quarantena preventiva in casa mia. Abbiamo mantenuto la distanza e indossato le mascherine, ma non è bastato. Domani mattina farà il tampone".

"Ha mal di testa, febbre a 37.4 e tanti dolori. Mi dispiace un sacco. La cosa buona è che ora io sono in grado di aiutarla, stando sempre attente e a distanza" ha concluso.