Federica Pellegrini, a un anno dal ritiro: "Il corpo cambia, adesso ho un seno"

L'INTERVISTA

La Divina su Grazia un anno dopo aver abbandonato l'attività sportiva: "Il mio metabolismo è cambiato"

"Dopo tre o quattro mesi dalla fine delle gare mi sono stupita: cavoli, adesso ho un seno! Mi sembra incredibile". Ha detto così Federica Pellegrini nell'ultima intervista rilasciata a Grazia, a poco più di un anno dal suo ritiro dalle scene. L'addio al nuoto della Divina, arrivato durante l’International Swimming League di Napoli lo scorso settembre, resterà per sempre nella storia. Oggi, però, Fede guarda avanti e soprattutto al futuro, ai giovani nuotatori: "Stiamo sviluppando una specie di Academy ed è il progetto che sento più mio perché rimango nell'ambiente. Ci sarà questo passaggio di testimone tra me e le nuove generazioni" ha detto la Pellegrini. Per poi concludere: "Credo tanto nel progetto di riuscire a trasmettere la mia passione per un elemento come l’acqua e uno sport incredibile come il nuoto".

Ma il periodo successivo alla sospensione dell'attività agonistica non è stato però privo di paure: "In questo primo anno ho vissuto di rendita. Il mio terrore era che il metabolismo cambiasse radicalmente da un giorno all’altro, invece si è adeguato molto", ha spiegato La Divina. E poi ha aggiunto: "Facendo meno attività, anche la fame si è attenuata rispetto a prima, quindi il mio peso è rimasto lo stesso. Però un conto è allenarsi tutti i giorni, facendo palestra tre volte la settimana e acqua dieci volte, un conto è farlo due, tre volte la settimana o quando riesci. Il corpo cambia dal punto di vista muscolare".

La neo-moglie dell'allenatore Matteo Giunta ha confessato: "C’è una rotondità molto diversa. A un certo punto il mio seno ha cominciato a diventare più rotondo e mi ha spiazzata. In questi giorni ho voluto fare un esperimento: mi sto allenando quotidianamente per vedere se il mio fisico reagisce come una volta e quanto può cambiare in due settimane". Nostalgia canaglia o semplice curiosità?