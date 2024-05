Nuoto, Federica Pellegrini diventa una Barbie: "Messaggio per chi ha il coraggio di sognare in grande"

Federica Pellegrini diventa una Barbie. L'ex nuotatrice azzurra è stata scelta come Role Model per il 2024 dalla nota linea di bambole, che le ha dedicato una one-of-a-kind realizzata a sua immagine e somiglianza. L'iniziativa, nelle parole della campionessa, "veicola un messaggio unico e positivo per tutte le bambine che hanno il coraggio di sognare in grande".