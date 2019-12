Nuoto, Europei vasca corta: urlo azzurro, Paltrinieri e Panziera d'oro, Ilaria Bianchi d'argento  

EUROPEI NUOTO

Un Gregorio Paltrinieri regale si prende la medaglia d'oro agli Europei di nuoto in vasca corta, dominando i 1500 stile libero: il suo tempo di 14:17.14 è inarrivabile per Christiansen, secondo e crollato dopo i 1300, e Aubry terzo. Oro anche per una splendida Margherita Panziera nei 200 metri dorso: per lei il crono di 2:01.45 (anche record italiano), battute l'ucraina Zevina e la olandese Toussaint. Argento per Ilaria Bianchi nei 200 farfalla.

Che fosse la sua specialità lo si era capito già nel 2018, quando agli Europei aveva conquistato la medaglia d'oro nei 200 dorso in una finale dominata su Daria Ustinova e Katalin Burian. Mancava però l'exploit negli Europei in vasca corta, e Margherita Panziera se lo prende ancora una volta a Glasgow, città evidentemente legata al suo destino. Dopo la delusione nei 100 metri, infatti, la veneta trova il modo di riscattarsi con le armi a lei più congeniali: il ritmo e la progressione. Già la sua partenza è però di ottimo livello, tanto da porla già a ridosso di Zevina e Toussaint (Margherita ai 50 metri è terza, a soli 10 centesimi dall'ucraina). Man mano che la gara entra nel vivo, però, non c'è più modo per le avversarie di rientrare: l'Azzurra a metà gara è già prima, con 5 centesimi di vantaggio e un distacco sulle rivali che aumenta inesorabilmente fino alla fine, tanto da permetterle il lusso di chiudere l'ultima vasca limitandosi a controllare. E questo successo permette alla Panziera anche di stabilire il nuovo record italiano, abbassando il precedente limite che aveva lei stessa fissato (2:01.56).

Sfiora l'oro Ilaria Bianchi, che nei 200 farfalla conquista comunque una straordinaria medaglia d'argento dopo aver condotto una gara persa solo nella parte finale contro una fuoriclasse come la ungherese Katinka Hosszu. La partenza dell'emiliana è folgorante, tanto che al primo rilevamento cronometrico, quello dei 50 metri, conduce con ben 44 centesimi su Zsuzsanna Jakabos (che poi conquisterà la medaglia di bronzo). La progressione della Hosszu comincia a farsi sentire ai 100 metri, visto che proprio lei diventa la prima inseguitrice di una Bianchi che comunque conduce di 1.08. L'Azzurra riesce comunque a contenere la rivale anche nel terzo quarto di gara, tanto che la magiara è ancora lontana oltre un secondo (1.01). La sbandata all'ingresso dei 175 le costa però il sorpasso in vetta, e dopo un finale all'insegna della grandissima fatica arriva un secondo posto importantissimo. Che, anche in questo caso, porta con sé il nuovo record italiano.