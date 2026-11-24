Detroit Lions-Chicago Bears nel Giorno del Ringraziamento: in palio la vetta della NFC North
Sfida al vertice della NFC North tra Detroit Lions e Chicago Bears, entrambe sul record di 8-2. La partita sul 20 tra giovedì e venerdì notte
Il programma del Thanksgiving Day NFL propone uno scontro diretto ad altissima tensione tra Detroit Lions e Chicago Bears, che si affrontano per la prima volta in questa stagione presentandosi entrambe con un record di 8-2. La posta in palio nella Week 12 è il primo posto solitario nella NFC North: una sconfitta farebbe scivolare Chicago fino alla terza posizione della division, mentre Detroit non scenderebbe comunque sotto il secondo posto. La partita andrà in differita sul 20 in seconda serata tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre 2026.
Per i Bears la sfida assume un peso specifico ancora maggiore alla luce dello 0-2 finora raccolto negli scontri divisionali, un dato che rende urgente una vittoria per migliorare la situazione negli spareggi e per interrompere una striscia negativa che li vede sconfitti quattro volte di fila e in sette degli ultimi otto precedenti contro i Lions.
Il principale banco di prova per la retroguardia di Chicago sarà arginare la coppia di ricevitori formata da Amon-Ra St. Brown, micidiale sul corto e medio raggio e dopo la ricezione, e Jameson Williams, autentica minaccia sul profondo grazie alla sua velocità. Pur avendo concesso finora solo 27 giocate esplosive su passaggio da oltre 20 yard - decimo miglior dato della lega - i Bears devono fare i conti con le difficoltà stagionali di Jaylon Johnson e Tyrique Stevenson e con le condizioni fisiche del cornerback Kyler Gordon, assente nell'ultimo turno per un problema alla spalla e fermo anche nell'allenamento del lunedì.
A rendere ancora più complesso il piano difensivo di Chicago contribuisce la duttilità del running back Jahmyr Gibbs, capace sia di guadagnare yard pesanti tra i tackle sia di incidere come ricevitore, avendo già disputato 26 snap nello slot e 24 all'esterno prima della Week 12. Nonostante l'innesto di Jeffery Simmons abbia rafforzato il reparto portando la difesa sulle corse dei Bears al settimo posto nella NFL, limitare l'esplosività di Gibbs resterà l'ostacolo più insidioso.
Sul fronte opposto, la difesa dei Lions ha perso per il resto della stagione Aidan Hutchinson a causa di un infortunio al ginocchio, ma conserva comunque una pass-rush di alto livello. Anche sottraendo i 6 sack messi a segno da Hutchinson ai 36 complessivi di squadra - secondo miglior totale della NFL - Detroit resterebbe quinta nella lega a quota 30, guidata dai 7 sack di DJ Wonnum, dai 6 interni di Alim McNeill e dall'ottimo momento del rookie Derrick Moore, autore di 4,5 sack tutti concentrati nelle ultime tre partite.
Per l'attacco guidato dall'head coach Ben Johnson il nodo principale riguarda invece l'efficienza del gioco di corsa: Chicago è terza nella NFL con 142,4 yard a partita ma si ferma a una media di 4,2 yard per portata. Contro la sesta miglior difesa sulle corse del campionato, sorretta dal lavoro interno di Alim McNeill e dal supporto di Malcolm Rodriguez, Brian Branch e della secondaria, ai Bears converrà attaccare soprattutto sugli esterni piuttosto che cercare varchi al centro della linea.