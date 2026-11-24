Il principale banco di prova per la retroguardia di Chicago sarà arginare la coppia di ricevitori formata da Amon-Ra St. Brown, micidiale sul corto e medio raggio e dopo la ricezione, e Jameson Williams, autentica minaccia sul profondo grazie alla sua velocità. Pur avendo concesso finora solo 27 giocate esplosive su passaggio da oltre 20 yard - decimo miglior dato della lega - i Bears devono fare i conti con le difficoltà stagionali di Jaylon Johnson e Tyrique Stevenson e con le condizioni fisiche del cornerback Kyler Gordon, assente nell'ultimo turno per un problema alla spalla e fermo anche nell'allenamento del lunedì.