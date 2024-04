NFL, a Las Vegas si è spento l'ex campione dei San Francisco 49ers O.J. Simpson

L'ex campione di football americano è morto all'età di 74 anni come riportato dalla famiglia

© Getty Images Si è spento all'età di settantasei anni O. J. Simpson, attore ed ex giocatore di football americano. L'ex runningback dei Buffalo Bills e dei San Francisco 49ers è morto a Las Vegas come confermato dalla famiglia sui social. "Nostro padre, Orenthal James Simpson, ha ceduto alla sua battaglia contro il cancro. Era circondato dai suoi figli e nipoti. Durante questo periodo di transizione, la sua famiglia vi chiede di rispettare i loro desideri di privacy e grazia. La famiglia Simpson"

Considerato uno dei piu' grandi giocatori della storia Nfl, nel 1994 fu accusato di aver ucciso l'ex moglie Nicole Brown e l'amico Ronald Goldman, venendo poi assolto dopo un processo che ha diviso l'opinione pubblica. Il caso fu preceduto da un rocambolesco inseguimento a Los Angeles trasmesso in diretta tv che culmino' con il suo arresto. "The Juice", cosi' come era conosciuto negli anni d'oro quando indossava la maglia dei San Francisco 49ers, era stato accusato di aver ucciso la sua ex moglie Nicole e il suo amico Ronald Goldman.

Il processo era andato avanti per mesi e aveva spaccato l'America, innescando anche un furioso dibattito sulla questione razziale. L'ex campione era stato alla fine scagionato per mancanza di prove. Nel 2008 e' stato condannato a 33 anni di carcere per rapina a mano armata e sequestro di persona. Fu stato liberato nell'ottobre 2017 e si trovava ancora in regime di liberta' vigilata.